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Пакистанские ПВО сбили два индийских истребителя Rafale над Бахавалпуром

Пакистанские ПВО сбили два индийских истребителя Rafale над Бахавалпуром

Два индийских истребителя Rafale были сбиты над Бахавалпуром силами ПВО Пакистана после нарушения воздушного пространства.

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