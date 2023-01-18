Военное обозрение

3 313 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Silver Kont
    Потом турки пизды дадут, и поднимется вой...Кипр готов переда...
  • Валентин Щербаков
    Не надоело этому наглому турку Эрдогану лезть со своими посредническими услугами, ведь его уже не раз посылали, не до...Президент Турции ...
  • Silver Kont
    Дедушка пердоган в каждой бочке затычка.... А вот пошлют его по известному адресу, как обидится...Президент Турции ...

Последние успехи проекта «Посейдон»

Последние успехи проекта «Посейдон»

Общий вид изделия "Посейдон" Российская промышленность продолжает разработку перспективного необитаемого подводного аппарата «Посейдон» и создает весь комплекс вооружений в целом.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх