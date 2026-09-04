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Царьград

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Страшный диагноз вернулся? Ева Грабовская победила рак, но ей снова нужна помощь

Страшный диагноз вернулся? Ева Грабовская победила рак, но ей снова нужна помощь

Девятилетней Еве Грабовской из Кемерова, победившей нейробластому, необходима срочная помощь.Девятилетняя Ева Грабовская из Кемерова два с половиной года боролась с нейробластомой четвёртой стадии.

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