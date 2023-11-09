Произвел фурор: Костомарова облепили красавицы на глазах у Домниной

Спортсмен купался во внимании окружающих на вечеринке. Юлия Ковальчук и Роман Костомаров с женой Социальные сетиРоман Костомаров и Наталья Подольская Социальные сетиРоман Костомаров накануне впервые посетил звездную вечеринку после тяжелой болезни.