Произвел фурор: Костомарова облепили красавицы на глазах у Домниной

Спортсмен купался во внимании окружающих на вечеринке. Юлия Ковальчук и Роман Костомаров с женой Социальные сетиРоман Костомаров и Наталья Подольская Социальные сетиРоман Костомаров накануне впервые посетил звездную вечеринку после тяжелой болезни.
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