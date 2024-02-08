Старт уже через неделю!Хотите бесплатно научиться ландшафтному дизайну и сделать грамотное озеленение своего двора? Регистрируйтесь в программе «Цветущий город» 2024!Это ежегодная программа по городскому озеленению, которую проводит благотворительный фонд «Ива» совместно с компанией GreenArt.