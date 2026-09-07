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Москвичам расскажут о порядке установления границ земельного участка

Москвичам расскажут о порядке установления границ земельного участка

О проведении ведомством профилактических визитов и «Контроль Москвы» и МосгорБТИ проведут совместный вебинар на тему: «Для чего уточнять границы земельного участка — советы землепользователя».

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