Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 816 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Chilipeper
    Пока едут в Приднестровье. Типа дачи покупают. Уже целые поселки там из неметчины. Ну а там как пойдёт. Глядишь и При...Афёра
  • Игорь Максаков
    Ни у одной партии в Думе нет таких спецов как Делягин и Бабаков.Мы к Вам, Эльвира...
  • Марина Петрова
    Писака этой статейки побоялся свою гнилую фамилию поставить. Дегенерат .Не созидатель, а ...

Наглость не знает границ: Абхазия просит Россию о бесплатной услуге

Наглость не знает границ: Абхазия просит Россию о бесплатной услуге

От Абхазии поступила новая просьба. Сухум хочет, чтобы Москва предоставила республике бесплатную услугу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Тан
ОН о ЛИЧНОЙ власти озабочен!... не более.
Ответить
7 час.
ВВ
Владимир Витковский
... не обращайте внимания- лехе-прокисшая простокваша- просто ципсошное дерьмо, ПОКА не смытое в канализацию, отвечать ему не надо, это дерьмо понимает только хлорку- просто посылайте это существо в его излюбленное место-парашу.
Ответить
7 час.
Алексей Тан
А для ЭТОГО достаточно вспомнить, ... когда за абсолютную власть... в РОССИИ... ВДРУГ ... вЦЕПИЛИСЬ... Филарет ДЕНИСЕНКО,- РПЦ и (лукавый (Лукашенко)-Президентство в России ... Цели, поставленные ИМ... были одни и те же.... ЭТО полное уничтожение РОССИИ.... ЧТО мы И увидели на Украине... и всяческая помощь, .... Лукавого, как Порощенко а в последствии и Зеленскому... и ВСЕ они надеялись и надеяться... на нападение &quot;запада&quot;... или на &quot;чудо&quot; на востоке.... Вот только.... Северная Корея.. Лукавому И иже с ним.... ОСИНОВЫЙ кол ... в жопу воткнула!!!.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх