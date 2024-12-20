От Абхазии поступила новая просьба. Сухум хочет, чтобы Москва предоставила республике бесплатную услугу.
Наглость не знает границ: Абхазия просит Россию о бесплатной услуге
Комментарии
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Алексей Тан
ОН о ЛИЧНОЙ власти озабочен!... не более.
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7 час.
ВВ
Владимир Витковский
... не обращайте внимания- лехе-прокисшая простокваша- просто ципсошное дерьмо, ПОКА не смытое в канализацию, отвечать ему не надо, это дерьмо понимает только хлорку- просто посылайте это существо в его излюбленное место-парашу.
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7 час.
Алексей Тан
А для ЭТОГО достаточно вспомнить, ... когда за абсолютную власть... в РОССИИ... ВДРУГ ... вЦЕПИЛИСЬ... Филарет ДЕНИСЕНКО,- РПЦ и (лукавый (Лукашенко)-Президентство в России ... Цели, поставленные ИМ... были одни и те же.... ЭТО полное уничтожение РОССИИ.... ЧТО мы И увидели на Украине... и всяческая помощь, .... Лукавого, как Порощенко а в последствии и Зеленскому... и ВСЕ они надеялись и надеяться... на нападение "запада"... или на "чудо" на востоке.... Вот только.... Северная Корея.. Лукавому И иже с ним.... ОСИНОВЫЙ кол ... в жопу воткнула!!!.
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2 час.
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