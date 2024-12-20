Наглость не знает границ: Абхазия просит Россию о бесплатной услуге

... не обращайте внимания- лехе-прокисшая простокваша- просто ципсошное дерьмо, ПОКА не смытое в канализацию, отвечать ему не надо, это дерьмо понимает только хлорку- просто посылайте это существо в его излюбленное место-парашу.

Алексей Тан

А для ЭТОГО достаточно вспомнить, ... когда за абсолютную власть... в РОССИИ... ВДРУГ ... вЦЕПИЛИСЬ... Филарет ДЕНИСЕНКО,- РПЦ и (лукавый (Лукашенко)-Президентство в России ... Цели, поставленные ИМ... были одни и те же.... ЭТО полное уничтожение РОССИИ.... ЧТО мы И увидели на Украине... и всяческая помощь, .... Лукавого, как Порощенко а в последствии и Зеленскому... и ВСЕ они надеялись и надеяться... на нападение "запада"... или на "чудо" на востоке.... Вот только.... Северная Корея.. Лукавому И иже с ним.... ОСИНОВЫЙ кол ... в жопу воткнула!!!.