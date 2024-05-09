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Военные поздравили ветеранов ВОВ оркестром в Актау

Военные поздравили ветеранов ВОВ оркестром в Актау

Военнослужащие Военно-морских сил, бригады морской пехоты, авиационной базы, Департамента по делам обороны Мангистауской области, дислоцированные в Актауском гарнизоне, поздравили ветеранов Великой Отечественной войны Ольгу Заривняк и Василия Салазкина с Днем Победы.

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