Военные поздравили ветеранов ВОВ оркестром в Актау

Военнослужащие Военно-морских сил, бригады морской пехоты, авиационной базы, Департамента по делам обороны Мангистауской области, дислоцированные в Актауском гарнизоне, поздравили ветеранов Великой Отечественной войны Ольгу Заривняк и Василия Салазкина с Днем Победы.
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