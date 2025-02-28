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Блог частного инвестора

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28.02.2025 состоятся три депозитных аукциона Федерального казначейства

28.02.2025 состоятся три депозитных аукциона Федерального казначейства

Параметры отбора заявок Дата проведения отбора заявок 28.02.2025 Уникальный идентификатор отбора заявок 22025042 Валюта депозита рубли Вид средств средства единого казначейского счёта Максимальный размер средств, размещаемых на банковские депозиты, млн.

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