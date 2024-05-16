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Китай

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Официальный представитель МИД КНР опроверг неправомерные заявления США в отношении резолюции 2758 ГА ООН

Пекин, 15 мая /Синьхуа/ -- За последние несколько недель некоторые американские должностные лица неоднократно выступали со злонамеренными комментариями, ставя под сомнение авторитет резолюции 2758 Генеральной Ассамблеи /ГА/ ООН.

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