Красивые бамбуковые леса

Бамбук это трава, но многие из его крупных видов выглядят как деревья. Густо прорастая, они образуют удивительные леса.
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Спасибо за сказочную и прекрасную экскурсию в мир бамбука!!!
Какая красота!!!!!