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За рулем

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Машины с пробегом дешевеют: покупателям стоит подождать или брать сейчас

Машины с пробегом дешевеют: покупателям стоит подождать или брать сейчас

Специалисты «Автостата» отследили ситуацию на вторичном рынке и зафиксировали: в августе 2026 года типичный подержанный автомобиль в России стоил 1 445 000 рублей.

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