Военный журналист Борзенко: Поддубного могут отправить в Москву самолетом

Военкора Евгения Поддубного могут отправить самолетом в Москву для дальнейшего лечения. Об этом заявил заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко в беседе с 360.
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