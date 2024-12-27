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Швентек: не думаю, что есть основания для подачи апелляции со стороны WADA

Швентек: не думаю, что есть основания для подачи апелляции со стороны WADA

Дисквалифицированная за употребление допинга польская теннисистка Ига Швентек заявила, что не видит оснований для возможной апелляции со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу ее нарушения.

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