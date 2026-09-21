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Весь негатив вернётся сторицей - что можно и нельзя делать во вторник. Народный праздник Аким и Анна - День рожениц 22 сентября

Весь негатив вернётся сторицей - что можно и нельзя делать во вторник. Народный праздник Аким и Анна - День рожениц 22 сентября

Народный праздник - Аким и Анна. Традиции и запреты дня 22 сентября - что можно делать, а что - нельзя.

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