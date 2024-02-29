Боец Шлеменко и губернатор Хоценко снялись в ролике «Авангарда» к старту Кубка Гагарина: «Мы планируем добраться до босса»

«1 марта – это не просто первый день весны, это день старта. Старта главной части сезона – плей-офф. Мы начинаем новую игру, участники которой – все! Хоккеисты, тренеры, персонал, омичи и болельщики «Авангарда» по всей стране и за ее пределами.
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