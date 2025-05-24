Формула-3. Монако. Стенсхорне выиграл 1-ю гонку, лидер сезона Камара – 7-й

Гонщик «Хайтека» Мартиниус Стенсхорне одержал победу в первой гонке «Формулы-3» в Монако. Туукка Тапонен и Лауренс ван Хепен финишировали вторым и третьим и принесли «АРТ» двойной подиум, обладатель поула Алессандро Джусти из «МП Моторспорт» потерял позиции на старте и стал лишь четвертым.