Политика как он...
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Политика как она есть

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Балашихинский отравитель попросил отправить его на СВО

Балашихинский отравитель попросил отправить его на СВО

«Балашихинский отравитель» Артем Миссюра, который в разное время добавил яд десяти родственникам и друзьям (двое из них скончались), в своем последнем слове попросил отправить его в зону Специальной военной операции.

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