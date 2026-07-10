Балашихинский отравитель попросил отправить его на СВО

«Балашихинский отравитель» Артем Миссюра, который в разное время добавил яд десяти родственникам и друзьям (двое из них скончались), в своем последнем слове попросил отправить его в зону Специальной военной операции.
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