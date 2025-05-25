Этой Энтерпрайз из Azur Lane не нужна ваша почка — Myethos сделали качестве...

Этой Энтерпрайз из Azur Lane не нужна ваша почка — Myethos сделали качественную и доступную фигуркуКомпания Myethos время от времени выпускает новые фигурки серии Gift+, которую можно назвать аналогом для Pop Up Parade в плане цены, и в этот раз студия решила порадовать нас новым пластиковым изваянием Энтерпрайз из Azur Lane в ее гоночном наряде.