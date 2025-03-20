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Американист счёл тему «яичного кризиса» элементом внутриполитической борьбы США

Американист счёл тему «яичного кризиса» элементом внутриполитической борьбы США

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин объяснил в беседе с RT, что тема подорожания и дефицита куриных яиц в США является элементом политической борьбы.

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