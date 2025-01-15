Новогоднюю ель для утилизации примут на Милашенкова до 3 марта

Эколого-просветительская акция «Ёлочный круговорот» стартовала в столице и продлится до 3 марта. Москвичи смогут передать на переработку и утилизацию новогодние ели, сосны, пихты, чтобы они продолжили приносить пользу после праздников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии