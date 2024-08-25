Карлсон назвал задержание Дурова предупреждением владельцам онлайн-платформ

Предупреждением для всех владельцев онлайн-платформ, которые не готовы замалчивать правду, назвал задержание Павла Дурова французскими властями американский журналист Такер Карлсон 25 августа на своей странице в соцсети X.
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