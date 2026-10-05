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Царьград

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Reuters: Наводнение в Непале унесло жизни 1455 человек

Reuters: Наводнение в Непале унесло жизни 1455 человек

В Непале завершаются поисково-спасательные операции после наводнения. Согласно данным Reuters, число погибших достигло 1455 человек, более 5000 числятся пропавшими, а спасены 13795 человек.

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