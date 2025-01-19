Махачев придушил Мойкано и в четвертый раз защитил титул чемпиона UFC

Global Look Press/IMAGO/Louis Grasse / SPP Российский боец MMA Ислам Махачев удушающим приемом победил бразильца Ренато Мойкано и в четвертый раз защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.
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