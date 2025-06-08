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+10 градусов к норме: Каким регионам России пообещали аномальную жару на ближайшей неделе

+10 градусов к норме: Каким регионам России пообещали аномальную жару на ближайшей неделе

Например, в Новосибирскую область идёт жара до +31 градуса.О грядущих аномальных погодных изменениях в центральных регионах России, Поволжье, Сибири, Дальнем Востоке и Урале предупредили в Гидрометцентре.

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