НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Дзен Дневник

4 подписчика

В России отметят праздник Успение Богородицы

В России отметят праздник Успение Богородицы

В России 28 августа православные христиане отметят Успение Пресвятой Богородицы, пишет РИА Новости. © РИА Новости Праздник посвящен успению Божией Матери, когда апостолы, согласно преданию, проповедовавшие в разных странах, собрались в Иерусалиме, чтобы проститься и совершить погребение Девы Марии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх