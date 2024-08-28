В России отметят праздник Успение Богородицы

В России 28 августа православные христиане отметят Успение Пресвятой Богородицы, пишет РИА Новости. © РИА Новости Праздник посвящен успению Божией Матери, когда апостолы, согласно преданию, проповедовавшие в разных странах, собрались в Иерусалиме, чтобы проститься и совершить погребение Девы Марии.
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