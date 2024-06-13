Новый ЖК построят в Барнауле недалеко от площади Октября – рядом с будущим Худмузеем

Проект компании "Селф" представили 13 июня на заседании градсовета Проект нового ЖК на проспекте Ленина в Барнауле Современную 16-этажную высотку построят в Барнауле по адресу проспект Ленина, 94а, на участке между площадью Октября и Новым рынком.