Новый ЖК построят в Барнауле недалеко от площади Октября – рядом с будущим Худмузеем

Проект компании "Селф" представили 13 июня на заседании градсовета Проект нового ЖК на проспекте Ленина в Барнауле Современную 16-этажную высотку построят в Барнауле по адресу проспект Ленина, 94а, на участке между площадью Октября и Новым рынком.
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