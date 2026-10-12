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МОСИНФОРМ

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Завершилась реставрация дома-мастерской скульптора Николая Андреева в Москве

Завершилась реставрация дома-мастерской скульптора Николая Андреева в Москве

Дом, где жил и работал известный скульптор Николай Андреев, полностью отреставрировали. Федеральный объект культурного наследия расположен по адресу: Большой Афанасьевский переулок, дом 27, строения 2, 3, 4.

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