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Журнал о бизнесе и инвестициях

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ВТБ увеличил ставки по вкладам в рублях до 13%

ВТБ поднял максимальную доходность по депозитам в рублях на 2 п.п. С 29 сентября вкладчики смогут разместить средства по ставке до 13% годовых, а клиенты, которые переводят свою пенсию в банк, — по максимальной ставке в 14%.

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