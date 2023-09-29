ВТБ увеличил ставки по вкладам в рублях до 13%

ВТБ поднял максимальную доходность по депозитам в рублях на 2 п.п. С 29 сентября вкладчики смогут разместить средства по ставке до 13% годовых, а клиенты, которые переводят свою пенсию в банк, — по максимальной ставке в 14%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)