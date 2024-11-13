Залужный: Мы воспитаем в Британии для Украины чиновников нового типа

НС

Наталья Середа

Ну,ну.Англосаксы с соросом сразу после ВОВ начали готовить новых украинцев, военных, чиновников, которые должны были занимать руководящие посты в России и что? Продажность никогда и нигде не ценилась.Чиновников для своей страны, готовят в своей стране.