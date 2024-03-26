Глава МИД Испании Альбарес: ЕС и НАТО не ведут подготовки к какой-либо войне

Евросоюз, НАТО и Испания, в частности, не планируют подготовку к гипотетическим военным действиям. Об этом сообщил испанский министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес в интервью радиостанции Cadena SER.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии