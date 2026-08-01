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Гражданочка

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«Он просто испугался и перенервничал, я могу его понять!» – оправдывает Кристина своего мужчину

«Он просто испугался и перенервничал, я могу его понять!» – оправдывает Кристина своего мужчину— В общем, прошлые выходные у меня наконец-то оказались совершенно свободны, Варь, – доносился из телефонной трубки веселый голос подруги Кристины.

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