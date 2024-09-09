Академики в России возьмутся за детские игры и игрушки

Специалисты проверят, не опасны ли товары в российских магазинах Научно-экспертный совет по научным исследованиям детских игр, игрушек, игровых средств обучения и других товаров для детей будет основан при отделении психологии и возрастной физиологии Российской академии образования (РАО).