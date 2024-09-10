Партия Президента и партия большинства: «Единая Россия» победила в ЕДГ-2024

Партия в ходе избирательной кампании подтвердила статус ведущей политической силы страны «Единая Россия» подвела предварительные итоги выборов на брифинге в ТАСС и на совместном заседании Президиума Генсовета и Бюро Высшего совета.
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