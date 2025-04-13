YouTube вводит таймер для ограничения просмотра коротких видео Shorts

YouTube планирует внедрить функцию таймера для ограниченного просмотра кратких видео Shorts. Пользователи смогут установить лимит времени для контроля бесконечной прокрутки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Жесточайший ответ Путина Парижу. "Миротворцы" убиты в день прибытия. Русские впервые достали Генштаб, Верховную Раду и резиденцию Зеленского
- "Ситуация радикально изменилась": Штурма Харькова и Сум не будет. Прорывы в прошлом. Указания Путина Генштабу. Жесточайший приказ по пленным
- На границе ад - командование взял на себя легендарный русский генерал. Уничтожена главная дорога для отступления. Сотни погибших
Свежие комментарии