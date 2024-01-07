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Хельсинки собираются снабдить будущий флот F-35 бомбами StormBreaker

Хельсинки собираются снабдить будущий флот F-35 бомбами StormBreaker

Министерство обороны Финляндии приобрела бомбы StormBreaker у амеркианской компании Raytheon. Заявляется, что они должны заменить старые бомбы Hornet, которые на данный момент находятся в вооружении авиационного парка страны.

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