Хельсинки собираются снабдить будущий флот F-35 бомбами StormBreaker

Министерство обороны Финляндии приобрела бомбы StormBreaker у амеркианской компании Raytheon. Заявляется, что они должны заменить старые бомбы Hornet, которые на данный момент находятся в вооружении авиационного парка страны.
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