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Новый глава МИД Ирана хочет провести переговоры с Лавровым на полях ГА ООН

Новый глава МИД Ирана хочет провести переговоры с Лавровым на полях ГА ООН

Недавно назначенный министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи планирует провести двусторонние переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым в рамках Генеральной ассамблеи ООН, которая начнется на следующей неделе в Нью-Йорке.

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