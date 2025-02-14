Полицейские Петербурга показали улицу Героя Великой Отечественной войны

Маршала авиации Александра Новикова Начальник отделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Приморскому району Екатерина Орлова рассказала о дважды Герое СССР – Главном маршале авиации Александре Александровиче Новикове, именем которого названа одна из улиц в Приморском районе.
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