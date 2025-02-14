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Петербургский дневник

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Полицейские Петербурга показали улицу Героя Великой Отечественной войны

Полицейские Петербурга показали улицу Героя Великой Отечественной войны

Маршала авиации Александра Новикова Начальник отделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Приморскому району Екатерина Орлова рассказала о дважды Герое СССР – Главном маршале авиации Александре Александровиче Новикове, именем которого названа одна из улиц в Приморском районе.

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