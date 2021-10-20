Путина опять обвиняют. На этот раз в сексизме

Политика как она естьПолитикаПутина опять обвиняют. На этот раз в сексизме Как отметила вчера наша читательница под забавным ником Бабка на КамАЗе, "если не обвинят, то день прошел впустую".Вернуться к статье1810НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьValentina Fortunakrasoty etoi zurnalistki ne nashla.a putin kak vsegda na vysote.Валерий ФедосеевПусть гордятся своей журналисткой, самому Путину ноги демонстрировала, а то что в голове дырка, небеда там все интервьюеры такие. Главное задавать вопросы записанные на бумаге, не важно что ответы в дырку вылетают.ЛеонидВсе же у пиндосов произошел полный переворот в сознании до стадии массового идиотизма.Сергей Федосеев....европа уже старуха...Николай СмирновСовсем наоборот, в сравнении с мудрой тясячелетней Россией Западная Европа слабоумная молоденькая зассыха, со всеми подростковыми комплексами и максимализмом.Сергей Федосеев...я совсем не это имел ввиду..Николай ЧиляковУважаемый автор, коль нечего писать, -так не марайте понапрасну бумагу и интернет пространство! Дебильнутый кот ваш - истинный шизоид, ей Богу! Бросьте это всё, вам не следует сотрясать воздух!евгений кузинТакие придурки,как ты,марают пространство инета,и портят воздух своим существованием!Николай ЧиляковПо вашим ответам, сударь, сразу можно судить о вашем интеллектуальном и морально-нравственном уровне...Евгений ГоголевТихо, успокойтесь, три глубоких вздоха.Николай ЧиляковОк.евгений кузинНормальные у меня уровень.всем либерастам и блевакам до него далеко.Николай Смирнов"Мировое сообщество" официально признало, что Путин натурал, нормальный мужик, а не извращенец, не педераст. И это нам по сердцу. Пусть на Западе правят педерасты, если там нормальных людей не осталось.Виктор ЖуравлевИ ЕС, и США открыто воюют с нами, а поэтому не стесняются говорить о нас и нашем лидере любую гадость. Удивляюсь выдержке Путина! Но ему надо помогать. Говоря же о сексизме, то в этом не Путина надо упрекать, а наших журналюг, которые вслед за нашими недругами стали показывать крупным планом ноги этой девицы. Так что сексизмом больны западные и наши журналюги, а не Путин. Кто, например, посадил в такую неудобную позу перед залом форума красивую и вполне приличную девушку? Путин? Нет! Это сделали наши организаторы форума. Вот к ним и претензии. И лицо, и ноги, и одежда этой девушки всё было прекрасно! И даже её глупость была умеренной. Но кто её, именно её, пригласил на российский форум в качестве интервьюера? Наши! Конкретно Песков, который потом в качестве оправдания выставил аргумент о необходимости публикации выступления и интервью Путина в крупном издательстве.ЕЛена СтовберЭта дЕвица...прошла госдеповский контроль прежде чем появиться на нашем "подиуме"....Она - готовилась, собиралась, мазалась и красилась....Вот внутри себя она ничего не смогла изменить....потому глупость её и была так явно видима....А Путин.....он просто пришёл НА РАБОТУ.....Поэтому и судят о них по разному... И КТО из них сексист ????......Дамочка с голыми ногами и пустой головой.....или наш президент....образец мужественности....и патриотизма.Вадим АбдурашитовДа что же вы взъелись на этих американок? Это ведь лучшие и умнейшие их люди - Псаки, Нуланд (со своими печеньками), Клинтон (со своими рожами), коленоприклонная старушка, которая потом встать не может, жена Обамы (со своим огородом) и пр.Александр КловоКакой дурак наверху организовал общение с этой штучкой?Любовь МаловаНу ни фига себе!Не сказать женщине комплимент это же глупо! Если нельзя восхищаться ее умом,то хотя бы внешностью.Нормальное поведение обычного мужика, сейчас считается сексизмом?Комментировать
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