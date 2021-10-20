Политика как она есть

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Путина опять обвиняют. На этот раз в сексизме

Путина опять обвиняют. На этот раз в сексизме

Как отметила вчера наша читательница под забавным ником Бабка на КамАЗе, "если не обвинят, то день прошел впустую".

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Valentina Fortuna
krasoty etoi zurnalistki ne nashla.a putin kak vsegda na vysote.
Валерий Федосеев
Пусть гордятся своей журналисткой, самому Путину ноги демонстрировала, а то что в голове дырка, небеда там все интервьюеры такие. Главное задавать вопросы записанные на бумаге, не важно что ответы в дырку вылетают.
Леонид
Все же у пиндосов произошел полный переворот в сознании до стадии массового идиотизма.
Сергей Федосеев
....европа уже старуха...
Николай Смирнов
Совсем наоборот, в сравнении с мудрой тясячелетней Россией Западная Европа слабоумная молоденькая зассыха, со всеми подростковыми комплексами и максимализмом.
Сергей Федосеев
...я совсем не это имел ввиду..
Николай Чиляков
Уважаемый автор, коль нечего писать, -так не марайте понапрасну бумагу и интернет пространство! Дебильнутый кот ваш - истинный шизоид, ей Богу! Бросьте это всё, вам не следует сотрясать воздух!
евгений кузин
Такие придурки,как ты,марают пространство инета,и портят воздух своим существованием!
Николай Чиляков
По вашим ответам, сударь, сразу можно судить о вашем интеллектуальном и морально-нравственном уровне...
Евгений Гоголев
Тихо, успокойтесь, три глубоких вздоха.
Николай Чиляков
Ок.
евгений кузин
Нормальные у меня уровень.всем либерастам и блевакам до него далеко.
Николай Смирнов
"Мировое сообщество" официально признало, что Путин натурал, нормальный мужик, а не извращенец, не педераст. И это нам по сердцу. Пусть на Западе правят педерасты, если там нормальных людей не осталось.
Виктор Журавлев
И ЕС, и США открыто воюют с нами, а поэтому не стесняются говорить о нас и нашем лидере любую гадость. Удивляюсь выдержке Путина! Но ему надо помогать. Говоря же о сексизме, то в этом не Путина надо упрекать, а наших журналюг, которые вслед за нашими недругами стали показывать крупным планом ноги этой девицы. Так что сексизмом больны западные и наши журналюги, а не Путин. Кто, например, посадил в такую неудобную позу перед залом форума красивую и вполне приличную девушку? Путин? Нет! Это сделали наши организаторы форума. Вот к ним и претензии. И лицо, и ноги, и одежда этой девушки всё было прекрасно! И даже её глупость была умеренной. Но кто её, именно её, пригласил на российский форум в качестве интервьюера? Наши! Конкретно Песков, который потом в качестве оправдания выставил аргумент о необходимости публикации выступления и интервью Путина в крупном издательстве.
ЕЛена Стовбер
Эта дЕвица...прошла госдеповский контроль прежде чем появиться на нашем "подиуме"....Она - готовилась, собиралась, мазалась и красилась....Вот внутри себя она ничего не смогла изменить....потому глупость её и была так явно видима....А Путин.....он просто пришёл НА РАБОТУ.....Поэтому и судят о них по разному... И КТО из них сексист ????......Дамочка с голыми ногами и пустой головой.....или наш президент....образец мужественности....и патриотизма.
Вадим Абдурашитов
Да что же вы взъелись на этих американок? Это ведь лучшие и умнейшие их люди - Псаки, Нуланд (со своими печеньками), Клинтон (со своими рожами), коленоприклонная старушка, которая потом встать не может, жена Обамы (со своим огородом) и пр.
Александр Клово
Какой дурак наверху организовал общение с этой штучкой?
Любовь Малова
Ну ни фига себе!Не сказать женщине комплимент это же глупо! Если нельзя восхищаться ее умом,то хотя бы внешностью.Нормальное поведение обычного мужика, сейчас считается сексизмом?

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