РНК-вакцина нового поколения: прорыв в борьбе с вирусами?

Может ли одна инъекция стать ключом к пожизненному иммунитету от гриппа или COVID? Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде, возможно, приблизились к ответу на этот вопрос, представив революционную РНК-вакцину, способную нейтрализовать любой штамм вируса.
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