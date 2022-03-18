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В Волгограде весной обострилась конкуренция за вакансии

В Волгограде весной обострилась конкуренция за вакансии

Меньше всего вакансий стало в сфере страхования — их число упало на 56%. На 28% меньше вакансий стало и для специалистов по маркетингу, рекламе и PR, на 26% снизилось количество предложений в сфере управления персоналом и в автомобильной сфере.

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