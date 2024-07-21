Yomiuri: США возьмут на себя обязанность защитить Японию ядерным оружием

Токио и Вашингтон составят совместный документ, где четко впервые будет определена готовность США защищать Японию от потенциальной внешней угрозы со стороны агрессора методами, которые включают в том числе ядерное оружие.
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