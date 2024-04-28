25.04.2024 года в 4 ´Б´ классе прошел час памяти ´След Чернобыля´. В рамках мероприятия была представлена информация о том, как хрупок окружающий мир, о радиоактивной катастрофе, о подвиге ликвидаторов аварии.
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