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Царьград

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Губернатор Хинштейн сообщил о пострадавших от атаки ВСУ в Курской области

Губернатор Хинштейн сообщил о пострадавших от атаки ВСУ в Курской области

В Курской области на трассе Белая - Ивня 23-летняя девушка получила осколочные ранения из-за атаки ВСУ.

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