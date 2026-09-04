Как правильно избежать трех ошибок при уборке моркови на Урале

Три основные ошибки при уборке моркови могут привести к потере урожая. На Урале рекомендуется собирать морковь немного раньше расчетной даты из-за изменчивой погоды, чтобы избежать растрескивания и гниения.
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