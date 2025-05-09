Праздничный салют 9 мая в Самаре: во сколько запустят фейерверк, откуда лучше смотреть

Праздничный фейерверк, который начнётся в 22:00, станет кульминацией торжеств 9 мая.В финальной части торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы, в Самаре пройдёт зрелищный фейерверк, который начнется в 22:00.
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