Захарова заявила о провале попыток Запада изолировать Россию

Захарова: количество встреч Лаврова в ООН говорит о провале попыток Запада изолировать РФ Официальный представитель МИД России Мария Захарова Захарова: количество встреч Лаврова в ООН говорит о провале попыток Запада изолировать РФ Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявила, что количество встреч министра иностранных дел Сергея Лаврова в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН указывает на провал попыток Запада изолировать РФ.