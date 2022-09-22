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Захарова заявила о провале попыток Запада изолировать Россию

Захарова заявила о провале попыток Запада изолировать Россию

  Захарова: количество встреч Лаврова в ООН говорит о провале попыток Запада изолировать РФ Официальный представитель МИД России Мария Захарова  Захарова: количество встреч Лаврова в ООН говорит о провале попыток Запада изолировать РФ Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявила, что количество встреч министра иностранных дел Сергея Лаврова в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН указывает на провал попыток Запада изолировать РФ.

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