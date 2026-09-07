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Еще девять взрывных устройств нашли у высоковольтных линий в Германии

Еще девять взрывных устройств нашли у высоковольтных линий в Германии

REUTERS/Thilo Schmuelgen В немецком округе Герлиц в Саксонии в ходе полицейской операции по расследованию атак на энергетическую инфраструктуру были обнаружены еще девять самодельных взрывных устройств.

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