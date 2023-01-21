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100TV: видео украинцев об Анталье, назвавших местных жителей иностранцами, разозлил турок

Видео украинских тиктокеров об Анталье возмутило турков, сообщает местный портал 100TV. По данным 100TV, на “возмутительном” видео запечатлена группа украинцев с подписью: “Турки называют нас иностранцами, но турки стали иностранцами в Анталии”.

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