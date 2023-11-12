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Русская весна

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«Сегодня будет важный день»: батальон «Восток» — об обстановке на стыке Запорожья и ДНР (КАРТА)

«Сегодня будет важный день»: батальон «Восток» — об обстановке на стыке Запорожья и ДНР (КАРТА)

Бойцы батальона «Восток» сообщают о ситуации на стыке Запорожья и ДНР, на этом направлении наши войска активизировались, фронт пришёл в движение.

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